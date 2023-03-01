Із червоною помадою і в твідовому жакеті з бантами: 89-річна Джоан Коллінз на світському заході у Лондоні

Джоан Коллінз потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лондона, коли вона у компанії свого чоловіка Персі Гібсона йшла на вечерю Armani and A Rabbit's Foot's Power of Film.

Акторка обрала для свого виходу елегантний образ total black. На ній було широке напівпальто з хутряними манжетами і коміром, прямі штани з невеликими розрізами знизу і шкіряні чоботи. У руці Джоан тримала атласну сумочку.

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

На самому заході Коллінз продемонструвала твідовий жакет із атласними бантами. Лацкан вона прикрасила елегантною діамантовою брошкою у вигляді квітки.

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Аутфіт Джоан доповнила мереживними рукавичками без пальців, об'ємною зачіскою з локонами і насиченим макіяжем із червоною помадою. У вухах були масивні діамантові сережки, а на руці – золота каблучка з камінням. Довгий перламутровий манікюр завершив лук зірки.

Нагадаємо, на вечірку британського Vogue And Tiffany & Co. у Лондоні Коллінз прийшла у коричнево-золотистому жакардовому пальті із зав'язками, чорній напівпрозорій блузці з вишивкою з леліток і чорних штанях.

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