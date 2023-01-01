Із чоловіком і не тільки: Гайді Клум показала, як зустрічала Новий рік у басейні

Німецька манекенниця Гайді Клум проводить відпустку з чоловіком Томом Каулітцем на курорті в Аспені. Туди, здається, з'їхався весь голлівудський бомонд на канікули.

Кадрами із зимової відпустки зірка поділилася у своєму блогу в Instagram. 49-річну Клум було помічено з її 33-річним чоловіком Томом Каулітцем під час прогулянки. Том був у плюшевому костюмі та шапці, а Гайді – у спортивному костюмі та шубі, а також із червоним шарфом на шиї та у червоній шапці.

Гайді Клум і Том Каулітц / Фото: Instagram Гайді Клум

Також у блогу супермодель показала, як вони зустрічали Новий 2023 рік. Та робили вони це плаваючи у басейні. Гайді показала фото, як позувала в червоній купальнику та із золотим ковпаком на голові поряд із чоловіком на краю басейну з видом на засніжене місто. Том тримав дружину за сідницю.

"Так, 2023-й", — написала Клум у підписі до знімку. А також запостила кадри, на яких видно, що разом з ними відпочиває брат-близнючок Тома – Білл Каулітц. Усі троє весело проводять час та танцюють у басейні.

Нагадаємо, в Аспені також відпочивають Кайлі Дженнер та Гейлі Бібер.

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