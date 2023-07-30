Із Джаредом Лето і Де Віто: в український прокат вийшов комедійний жахітняк від Disney "Маєток з привидами"

На широких українських екранах тривають покази комедійного жахітняка від Disney – "Маєток з привидами". Режисером стрічки виступив Джастін Сім'єн.

У фільмі зіграли Джаред Лето, Денні Де Віто, Чейз В. Діллон, Оуен Вілсон, Вайнона Райдер, Розаріо Довсон, Тіффані Геддіш, Лейкіт Стенфілд та інші.

У комедійному жахітняку розповідається про матір-одиначку Габбі, яка зі своїм сином Тревісом поселяються у старий будинок, щоб розпочати нове життя. Проте згодом вони розуміють, що особняк наповнений привидами. Вони звертають по допомогу до священника, який разом зі своєю командою намагається вигнати нечисть із цього маєтку. Чи зможуть люди перемогти примар і залишитися живими?

Нагадаємо, в український прокат уже незабаром, 2 серпня, вийде анімаційна пригода "Підлітки-мутанти черепашки-ніндзя: Погром мутантів" від кінокомпанії Paramount Pictures.

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