Із фігурою "пісковий годинник": британська ведуча у білій сукні продемонструвала спокусливі форми

41-річна британська ведуча Глоя Сімс у ніжному жіночному аутфіті сходила на день народження подруги.

В об'єктиви папараці потрапила британська ведуча – Глоя Сімс. Жінка приїхала на вечірку з нагоди дня народження моделі Вінні Гарлоу, яка відбулося у ресторані Delilah's West Restaurant у Лос-Анджелесі.

Сімс обрала для свого аутфіту білу обтислу сукню максі, яка підкреслила її сексуальну фігуру у формі піскового годинника.

Глоя Сімс / Фото: Getty Images

Лук Глоя доповнила білими ботильйонами і білою сумочкою. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із рожевими тінями і пишними віями, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, шию – намистом із підвіскою, а руки – золотими каблучками. Рожевий манікюр завершив жіночний образ ведучої.

Нагадаємо, Глоя Сімс демонструвала на вулицях Лос-Анджелеса ефектний вигляд в образі lady in red. На ній були обтислі штани, вкорочена лакована куртка, під яку телезірка одягла ліф-бандо.

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