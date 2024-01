Із фірмовими серцями: Дженніфер Лопес одягла розкішну весільну сукню від українського бренду

Американська співачка Дженніфер Лопес випустила кліп на пісню Cant Get Enough, в якому з'явилася разом із українським брендом Frolov. Ефектна сукня була виконана у відтінку слонової кістки, мала довгі рукави, високу горловину, а також корсет.

Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough

Головною прикрасою вбрання стали вирізи на спідниці у вигляді двох величезних сердець - це головна риса вбрань бренду.

Також спідниця-русалка була виконана в іншому кольорі - мала кілька шарів у выдтінку шампанського.

Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough

Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough

"Я завжди мріяв одягнути Дженніфер Лопес у сукні Frolov. Але водночас дуже хотілося, щоб для цього був якийсь особливий привід чи момент. У це складно повірити, але зрештою так і сталося", - зізнається засновник і креативний директор Frolov Іван Фролов виданню Elle.

Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough

"Сукня для Дженніфер унікальна, вона досі існує в єдиному екземплярі, має два знакові вирізи Frolov у формі серця і прикрашена великою кількістю ручної вишивки кристалами", - додав дизайнер.

Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough

Презентована ця сукня була вперше під час показу дизайнера в Лондоні, який відбувся в межах колаборації Ukrainian Fashion Week та London Fashion Week.

Показ Івана Фролова під час Тижня моди у Лондоні / Фото: Getty Images

Пісня Дженніфер Cant Get Enough увійде до першого за 10 років альбому співачки This Is Me... Now.

Також нагадаємо, що раніше в ефектному вбранні від Frolov з'являлася Бейонсе. У ніжно-рожевій мінісукні вона виступила на сцені під час концерту в Дубаї.

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (20 фото)