Із фірмовими серцями: Дженніфер Лопес одягла розкішну весільну сукню від українського бренду

Сукня зірки створена в єдиному екземплярі.
Американська співачка Дженніфер Лопес випустила кліп на пісню Cant Get Enough, в якому з'явилася разом із українським брендом Frolov. Ефектна сукня була виконана у відтінку слонової кістки, мала довгі рукави, високу горловину, а також корсет.
Головною прикрасою вбрання стали вирізи на спідниці у вигляді двох величезних сердець - це головна риса вбрань бренду.
Також спідниця-русалка була виконана в іншому кольорі - мала кілька шарів у выдтінку шампанського.
"Я завжди мріяв одягнути Дженніфер Лопес у сукні Frolov. Але водночас дуже хотілося, щоб для цього був якийсь особливий привід чи момент. У це складно повірити, але зрештою так і сталося", - зізнається засновник і креативний директор Frolov Іван Фролов виданню Elle.
"Сукня для Дженніфер унікальна, вона досі існує в єдиному екземплярі, має два знакові вирізи Frolov у формі серця і прикрашена великою кількістю ручної вишивки кристалами", - додав дизайнер.
Презентована ця сукня була вперше під час показу дизайнера в Лондоні, який відбувся в межах колаборації Ukrainian Fashion Week та London Fashion Week.
Пісня Дженніфер Cant Get Enough увійде до першого за 10 років альбому співачки This Is Me... Now.
Також нагадаємо, що раніше в ефектному вбранні від Frolov з'являлася Бейонсе. У ніжно-рожевій мінісукні вона виступила на сцені під час концерту в Дубаї.
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