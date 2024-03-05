Із гарними локонами і в мінісукні з пір'ям: Серена Вільямс відвідала фешнівент

42-річна колишня перша ракетка світу у короткому вбранні прийшла на Паризький тиждень моди.
Серена Вільямс відвідала показ Модного дому Valentino, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Для такої події спортсменка обрала вільну мінісукню сливового відтінку із зображенням білих птахів. На манжетах вбрання було пір'я такого самого кольору. Аутфіт Вільямс доповнила білими туфлями на шпильках.
Серена зробила гарне укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем. На руках у нех були золоті каблучки.
Нагадаємо, Серена Вільямс прийшла на фешншоу Balmain у трикотажній чорній сукні міді із білою облямівкою на комірі і з великою білою квіткою по всій довжині вбрання.
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