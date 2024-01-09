Із глибоким декольте до пупка і списом під ключицями: американська танцівниця на світській премії

Джуліанна Гаф обрала для своєї появи вбрання з родзинкою.

Американська танцівниця Джуліанна Гаф відвідала 75-у церемонію вручення нагород премії Creative Arts Emmy Awards 2024, яка відбулася у Peacock Theatre у Лос-Анджелесі. На ній відзначили найкращі популярні шоу і таланти американського телебачення.

Для такої події Джуліанна обрала вечірню чорну сукню максі від бренду Grace Ling із глибоким декольте аж до пупка і металевим списом під ключицями.

Джуліанна Гаф / Фото: Associated Press

Аутфіт Гаф доповнила чорними туфлями на підборах від Jimmy Choo, акуратним укладанням і макіяжем із акцентом на очах.

Джуліанна Гаф / Фото: Associated Press

Читайте також: