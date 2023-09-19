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Із глибоким декольте і в ляпанцях на шпильках: британська акторка на фешнпоказі

Із глибоким декольте і в ляпанцях на шпильках: британська акторка на фешнпоказі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
181
Час на прочитання
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Із глибоким декольте і в ляпанцях на шпильках: британська акторка на фешнпоказі

Гугу Мбата-Рау / Фото: Getty Images

Гугу Мбата-Рау продемонструвала стильний образ із пікантним акцентом.

Британська акторка Гугу Мбата-Рау відвідала показ бренду JW Anderson, який відбувся у межах Лондонського тижня моди.

Зірка з'явилася там в асиметричній чорній сукні у смужку і з глибоким декольте, під яким був відсутній бюстгальтер.

Гугу Мбата-Рау / © Getty Images
Гугу Мбата-Рау / Фото: Getty Images

Вбрання Гугу доповнила цікавими білими ляпанцями на шпильках і екстравагантною білою сумкою. Волосся вона зібрала в пучок і зробила легкий макіяж. У вухах у неї були золотисті сережки-кільця, а на руці – годинник і каблучка.

Нагадаємо, модель Кріссі Тейген прогулялася Лос-Анджелесом у пухнастих ляпанцях від бренду Emme Parsons. 

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