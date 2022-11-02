Із картатим шарфом і на шпильках: Оксана Пекун у свій день народження поділилася гарною світлиною

Сьогодні, 2 листопада, Оксана Пекун святкує свій день народження. З цього приводу співачка опублікувала в Instagram нову гарну світлину, зроблену під час прогулянки містом.

Оксана позувала на лавочці на тлі жовтого листя. Одягнена артистка була в чорний светр і штани, які скомбінувала із чорними ботильйонами на шпильках. Завершив лук картатий сірий шарф, у який вона загорнулася.

Свій образ Пекун доповнила стильним укладанням і макіяжем з акцентом на очах. Співачка мило усміхалася і тримала кухоль-термос із гарячим напоєм.

"Мій новий рік життя. Хай він буде ПЕРЕМОЖНИМ", - написала Оксана під фото.

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