Із кольє у вигляді пантери: учасниця "Холостяка-12" позувала без бюстгальтера і макіяжу

Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – потішила фоловерів новою пікантною світлиною.

На ній Віка позує топлес. У кадр потрапила лише невелика верхня частина її декольте. Вийшло загадково і звабливо.

Шию акторка прикрасила розкішним кольє з камінням у вигляді пантери. Волосся вона розпустила і була без макіяжу. На обличчя Варлей нанесла косметичну маску. У вухах були лаконічні сережки-зірки.

Вікторія Варлей/Instagram

У дописі Віка зізналася, що у юному віці, щоб не виділятися, вона не висловлювала своєї думки. Зараз вона змінилася і їй дуже подобається говорити, що вона думає, незважаючи на те, чи погоджуються з цим інші. Це її робить особливою. Своїм підписницям Варлей радить робити те саме – не боятися висловлювати свою точку зору.

"У підлітковому віці я рідко висловлювала свою думку, саме через те, що частіше за все я була не згодна з більшістю людей, тому я просто мовчала і кивала головою, щоб не здаватись білою сорокою!

Зараз навпаки, мені подобається, що моя думка не завжди співпадає з усіма, це і робить мене особливою, і якщо ти ще не навчилась це робити, то я щиро рекомендую спробувати!

Люди завжди помічають людей зі своєю точкою зору, якщо ти з чимось не згодна обов’язково кажи про це!

"А якщо я зіткнусь з критикою?" Запам’ятай важливу річ, як тільки тобі стає все одно на безглузду критику на твою адресу, саме з цього моменту починається СВОБОДА!" – написала акторка.

Нагадаємо, інша учасниця проєкту "Холостяк-12" Марина Голд показала ефективні вправи для пружності сідниць.

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