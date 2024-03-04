Із квітами на сукні і босоніжках-сітках: стильна Серена Вільямс на модному показі у Парижі

Серена Вільямс відвідала показ Модного дому Balmain, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Спортсменка з'явилася там у трикотажній чорній сукні міді із білою облямівкою на комірі і зображенням великої білої квітки по всій довжині вбрання. На плечі вона накинула чорне класичне пальто.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Аутфіт Вільямс доповнила цікавими чорними босоніжками-сітками, прикрашеними об'ємними квітами, і чорно-білою сумкою. Вона зробила гарне укладання з локонами з персиковими рум'янами і помадою шоколадного відтінку. Молочний манікюр, каблучка з великим сапфіром, чорний годинник і бордовий педикюр завершили стильний аутфіт Серени.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

А на фешншоу бренду Off-White експерша ракетка світу постала у цікавій короткій чорній сукні, чорно-білому бомбері і атласних босоніжках на шпильках.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Серена Вільямс у серпні 2023 року народила другу дитину. У неї з’явилася на світ дівчинка, яку назвали Адіра Рівер Оганян.

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