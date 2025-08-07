- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 1 хв
Із Ліндсей Логан у головній ролі: у Києві відбулася прем’єра фантастичної комедії «Ще одна шалена пʼятниця»
Від 7 серпня стрічка «Ще одна шалена пʼятниця» в українському прокаті.
У Києві, у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем’єра фільму «Ще одна шалена пʼятниця» («Freakier Friday»), яка є продовження культової сімейної комедії студії Walt Disney Pictures.
Першими побачити шалену комедію прийшли актори, інфлюенсери та представники медіа.
Про фільм:
Події розгортаються через роки після того, як Тесс (Джеймі Лі Кертіс) і Анна (Ліндсей Логан) пережили кризу ідентичності. Тепер в Анни є власна донька, а незабаром з’явиться й падчерка. Долаючи численні випробування, пов’язані з об’єднанням двох сімей, Тесс і Анна знову переконуються, що блискавка може вдарити двічі.
Режисеркою фільму виступила Ніша Ґанатра, а зіграли у ньому: Ліндсей Логан, Джеймі Лі Кертіс, Софія Геммонз, Джулія Баттерз, Менні Джасінто, Майтреї Рамакрішнан та інші.
Від 7 серпня стрічка «Ще одна шалена пʼятниця» в українському прокаті.