Із Ліндсей Логан у головній ролі: у Києві відбулася прем’єра фантастичної комедії «Ще одна шалена пʼятниця»

Від 7 серпня стрічка «Ще одна шалена пʼятниця» в українському прокаті.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

У Києві, у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем’єра фільму «Ще одна шалена пʼятниця» («Freakier Friday»), яка є продовження культової сімейної комедії студії Walt Disney Pictures.

Першими побачити шалену комедію прийшли актори, інфлюенсери та представники медіа.

Ольга Федорущенко, Дарія Лотоцька, Ольга Женевська, Анна Луценко, Максим Кірєєв, Marietta, Аліна Онопа/Фото Кирило Авраменко

Ольга Федорущенко, Дарія Лотоцька, Ольга Женевська, Анна Луценко, Максим Кірєєв, Marietta, Аліна Онопа/Фото Кирило Авраменко

Влада Дедкова/Фото Кирило Авраменко

Влада Дедкова/Фото Кирило Авраменко

Tom Soda/Фото Кирило Авраменко

Tom Soda/Фото Кирило Авраменко

Анна Малиновська/Фото Кирило Авраменко

Анна Малиновська/Фото Кирило Авраменко

Олексій Прищепа/Фото Кирило Авраменко

Олексій Прищепа/Фото Кирило Авраменко

Ольга Женевська/Фото Кирило Авраменко

Ольга Женевська/Фото Кирило Авраменко

Євген Єрьомін/Фото Кирило Авраменко

Євген Єрьомін/Фото Кирило Авраменко

Любов Кудринська та Аліна Онопа/Фото Кирило Авраменко

Любов Кудринська та Аліна Онопа/Фото Кирило Авраменко

Ксенія Виноградова, Лідія Новоселецька та Анна Козир/Фото Кирило Авраменко

Ксенія Виноградова, Лідія Новоселецька та Анна Козир/Фото Кирило Авраменко

Анна Адамович/Фото Кирило Авраменко

Анна Адамович/Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

Події розгортаються через роки після того, як Тесс (Джеймі Лі Кертіс) і Анна (Ліндсей Логан) пережили кризу ідентичності. Тепер в Анни є власна донька, а незабаром з’явиться й падчерка. Долаючи численні випробування, пов’язані з об’єднанням двох сімей, Тесс і Анна знову переконуються, що блискавка може вдарити двічі.

Режисеркою фільму виступила Ніша Ґанатра, а зіграли у ньому: Ліндсей Логан, Джеймі Лі Кертіс, Софія Геммонз, Джулія Баттерз, Менні Джасінто, Майтреї Рамакрішнан та інші.

Від 7 серпня стрічка «Ще одна шалена пʼятниця» в українському прокаті.

