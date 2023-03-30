Із металевим топом на грудях і в спідниці кольору вівсянки: британська акторка в об'єктиві папараці

29-річна Саффрон Гокінг обрала для свого виходу цікавий образ.

В об'єктиви папараці потрапила Саффрон Гокінг, яка йшла на церемонію вручення нагород Royal Television Society Program Awards 2023 у Лондоні.

На акторці був екстравагантний металевий кроптоп, який вона поєднала з довгою спідницею кольору вівсянки з розрізом.

Аутфіт Саффрон доповнила срібними босоніжками і сумкою кольору металік.

Саффрон Гокінг / Фото: Getty Images

Гокінг зібрала волосся в пучок, зробила макіяж зі срібними тінями і прикрасила вуха срібними сережками. Бордовий педикюр завершив лук зірки.

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