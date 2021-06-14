Із накачаним торсом і в татуюваннях: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" показала свого колишнього хлопця

Дівчина виклала спільні знімки з ексбойфрендом.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" — Юлія Бельченко "Зайка" — виконала прохання своїх фоловерів, які просили її показати свого колишнього хлопця.

Юля опублікувала в Instagram Stories фотоколаж з архівних світлин з відпочинку, на якому вона зазнімкована з ексбойфрендом. Ось тільки обличчя хлопця вона сховала під маскою зайця. Вони позували, обіймаючись у номері готелю і в морі.

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

На них Бельченко продемонструвала струнку фігуру у купальниках, а її колишній коханий — накачаний торс і татуювання.

"Сподіваюся, мені не влетить за те, що я виставила ці фотки", — написала на фотоколажі Юля.

Раніше "Зайка" відповіла на запитання, яке дуже цікавило її шанувальників, чи був у неї секс з Михайлом Заливакою.

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