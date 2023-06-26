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Із ностальгічно-романтичним настроєм: Анна Добриднєва презентувала хіт Happy End українською

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
234
Час на прочитання
2 хв
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Із ностальгічно-романтичним настроєм: Анна Добриднєва презентувала хіт Happy End українською

Анна Добриднєва

Артистка потішила своїх шанувальників українськомовною версією улюбленої пісні багатьох поколінь.

Співачка, волонтерка і незмінна солістка колись популярного гурту "Пара Нормальних" – Анна Добриднєва – презентувала пісню Happy End українською мовою.

Текст українською артистка написала ще рік тому, але вирішила випустити лише зараз, бо під час концертів військові часто запитували співачку саме про цю композицію, пов'язану зі світлими спогадами. 

Анна Добриднєва / ©
Анна Добриднєва
Анна Добриднєва / ©
Анна Добриднєва

Саундпродюсером треку виступив Антон Тіліс, звукорежисером – Іван Харитончик. На фортепіано зіграв Ілля Єресько, на басу – Ілля Чемерис, на віолончелі – Жанна Мачинска.

"Слухачі вже давно чекали від мене цей безперечний суперхіт українською. Під happy and закохувалося не одне покоління. Тож, почувши його ностальгійно-романтичний настрій, ви гарантовано порините у добрі і щасливі спогади, які зараз так потрібні всій країні. Ми навіть намагалися відтворити на студії те саме звучання", – поділилася Анна.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Анна Добриднєва поєднує творчість із постійними виступами та плідною волонтерською діяльністю одразу у двох благодійних турах.  

Анна Добриднєва / ©
Анна Добриднєва
Анна Добриднєва / ©
Анна Добриднєва

Тур "Дорога до перемоги" з Командою А, під час якого ведеться збір коштів на потреби ЗСУ. А також тур з волонтерською командою "6992", заснованою в 2015 році військовим волонтером Юрієм Тирою. Команда "6992" проводить концерти для військових здебільшого в гарячих точках і з моменту створення пригнала до України понад 1200 автівок.

Анна Добриднєва / ©
Анна Добриднєва
Анна Добриднєва / ©
Анна Добриднєва

За півтора роки у співачки відбулося понад 150 благодійних концертів, зокрема і в гарячих точках. Напередодні прем'єри Анна їздила з гуманітарною місією до Херсона, а днями отримала від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нагрудний знак "за сприяння війську".

Анна Добриднєва / ©
Анна Добриднєва
Анна Добриднєва / ©
Анна Добриднєва

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Дата публікації
Перегляди
234
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