Із новим кольором волосся і в жакеті з трояндами: Катерина Бужинська змінила імідж для нового кліпу

Катерина Бужинська нещодавно презентувала нову пісню "Viva свобода", яку називає маніфестом вільної, сильної і щасливої жінки.

"Кожен рядок пісні закликає жінку бути щасливою, цінувати себе і свою внутрішню свободу. Це своєрідна мотивація для жінок, які не є нещасливими, змінити курс у житті заради свого щастя, кохання, тому що життя у нас одне. Сподіваюсь, ця композиція подарує всім надію та віру у позитив і в те, що все, що відбувається – на краще, "на щастя усе завжди", – поділилася артистка.

У чорно-білому кліпі на сингл Катерина продемонструвала нову зачіску. На відео співачка постала брюнеткою з каре до плечей і чубчиком. У поєднані зі стильним вбранням вона мала ефектний вигляд.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Бужинська продемонструвала лук у чорному жакеті, прикрашеному білими трояндами з тканини. Свій лук вона доповнила стильними окулярами, макіяжем із темною помадою і довгим гострим червоним манікюром.

Нагадаємо, Катерина Бужинська у межах свого великого благодійного туру "ВОЛЯ" виступила з концертом, на якому зібрали 70 тисяч гривень на допомогу дитячій лікарні "Охматдит".

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