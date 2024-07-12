Із новим кольором волосся і в жакеті з трояндами: Катерина Бужинська змінила імідж для нового кліпу

Співачка потішила прихильників новою піснею-маніфестом.
Катерина Бужинська нещодавно презентувала нову пісню "Viva свобода", яку називає маніфестом вільної, сильної і щасливої жінки.
"Кожен рядок пісні закликає жінку бути щасливою, цінувати себе і свою внутрішню свободу. Це своєрідна мотивація для жінок, які не є нещасливими, змінити курс у житті заради свого щастя, кохання, тому що життя у нас одне. Сподіваюсь, ця композиція подарує всім надію та віру у позитив і в те, що все, що відбувається – на краще, "на щастя усе завжди", – поділилася артистка.
У чорно-білому кліпі на сингл Катерина продемонструвала нову зачіску. На відео співачка постала брюнеткою з каре до плечей і чубчиком. У поєднані зі стильним вбранням вона мала ефектний вигляд.
Бужинська продемонструвала лук у чорному жакеті, прикрашеному білими трояндами з тканини. Свій лук вона доповнила стильними окулярами, макіяжем із темною помадою і довгим гострим червоним манікюром.
Нагадаємо, Катерина Бужинська у межах свого великого благодійного туру "ВОЛЯ" виступила з концертом, на якому зібрали 70 тисяч гривень на допомогу дитячій лікарні "Охматдит".
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