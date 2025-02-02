Із новою зачіскою і в шкіряній сукні: Кім Кардашян в ефектному образі з'явилася на івенті

44-річна бізнесвумен і зірка реаліті, як завжди, ретельно продумала свій лук перед виходом у світ.

Кім Кардашьян завітала на четвертий щорічний галаконцерт "Fifteen Percent Pledge Gala", який відбувся в Paramount Studios у Лос-Анджелесі.

Зірка реаліті з'явилася там в ефектному аутфіті. На ній була чорна шкіряна сукня з крокодилячим принтом та американською проймою. По боках на вбранні були блискучі сітчасті вставки. Сукня ідеально підкреслила спокусливі форми Кардашян.

Кім Кардашьян / Фото: Getty Images

Кім продемонструвала на заході нову зачіску – у неї було каре. У макіяжі зірка реаліті зробила акцент на пишних віях, а на губи нанесла коричневу помаду. А ще у неї був довгий манікюр кольору гнилої вишні. У руці Кардашян тримала невеликий мішечок-сумку кольору металік.

Нагадаємо, Кім Кардашян приміряла білизну з сердечками, у якій похизувалася стрункою фігурою.

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