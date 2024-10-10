Із оголеною спиною: американська співачка у вінтажній сукні Roberto Cavalli прийшла на подію

Вікторія Моне в образі lady in red сяяла на івенті.

Американська соул-співачка Вікторія Моне відвідала гучну подію Time100 Next у Нью-Йорку.

На червоній доріжці вона постала у спокусливому образі. На артистці була вінтажна червона сукня зі шлейфом від Roberto Cavalli.

Вікторія Моне / Фото: Associated Press

Вбрання мало драпування, галтер із бісером, американську пройму, виріз на талії і оголену спину, яку вона демонструвала фотографам.

Вікторія Моне / Фото: Associated Press

Вікторія Моне / Фото: Associated Press

Вікторія доповнила лук гладкою зачіскою з пучком, макіяжем із довгими віями і шоколадною помадою та довгий манікюр, декорований камінням. Вуха Моне прикрасила срібними сережками Serpen, а руки – розкішним браслетом Bulgari Serpenti у вигляді змії і каблучками.

Вікторія Моне / Фото: Associated Press

До речі, у цій сукні на подіумі бренду була модель Ізабелі Фонтана.

Нагадаємо, Вікторія Моне на церемонії нагородження премії журналу Glamour "Жінка року" з'явилася у вечірній асиметричній чорній сукні з відвертим декольте з кутюрної колекції весна-літо 2024 бренду Gaurav Gupta.

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