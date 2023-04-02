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Із панорамою на море: сексуальна Демі Роуз у прозорій білизні спокусливо позувала у ванні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1006
Час на прочитання
1 хв
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Із панорамою на море: сексуальна Демі Роуз у прозорій білизні спокусливо позувала у ванні

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель поділилася пікантним відео у соцмережі.

Демі Роуз показала шанувальникам в Instagram, як вона релаксувала у розкішній круглій ванні з колонами і панорамним виглядом на море.

Модель була одягнена у чорну прозору білизну на тонких бретельках і з фіолетовим мереживом на грудях. Волосся красуня зібрала в об'ємну зачіску з локонами.

Демі звабливо позувала, демонструючи сексуальні форми, ніби хотіла спокусити того, хто по той бік камери.

Нагадаємо, нещодавно Роуз у золотій сукні і розкішній короні відсвяткувала своє 28-річчя на Ібіці.

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Дата публікації
Перегляди
1006
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