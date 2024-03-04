Із перебинтованими пальцями і в шубі з "хижим" принтом: гламурна Кім Кардашян в об'єктивах папараці

43-річна зірка реаліті і бізнеследі продемонструвала на вулицях Парижа новий стильний образ.

Кім Кардашян після появи на показі Balenciaga, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі, травмувала пальці. Вона з'явилася на вулицях французької столиці з двома перебинтованими пальцями – вказівним і середнім.

Зірка реаліті потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла до ресторану Costes на обід.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кардашян мала гламурний вигляд. На ній була довга шуба з "хижим" принтом і об'ємним коміром та чорні гостроносі туфлі-колготи. Підперезалася красуня чорним шкіряним поясом.

Кім зібрала волосся у гладкий високий хвіст, зробила макіяж у нюдово-бежевих відтінках і довгий темно-червоний манікюр. На руці у неї була чорна містка сумка.

Нагадаємо, Кім Кардашян показала архівне фото з батьком.

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