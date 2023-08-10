Із підрослим сином на руках: Єва Лонгорія показала нові знімки з відпустки

48-річна акторка відпочиває із сином в Іспанії.
Єва Лонгорія опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку в Іспанії.
На першому фото акторка зазнімкована зі своїм 4-річним сином Сантьяго, який заснув у неї на руках на терасі ресторану. Акторка одягнена у жовту сорочку і жовтий суцільний купальник із пікантним декольте.
На іншому знімку Єва засмагає на пляжі у цікавому чорному бікіні з вирізами. Аутфіт зірка доповнила чорною кепкою з написом Tequila, чорними сонцезахисними окулярами і сережками-кільцями. І навіть, лежачи на шезлонгу, Лонгорія продемонструвала струнку фігуру.
А ще акторка показала, що вона їсть під час відпустки – це національна іспанська страва – паелья із морепродуктами.
Нагадаємо, Єва Лонгорія у сукні з незвичайним декольте відвідала галавечір Global Gift Gala в Іспанії.
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