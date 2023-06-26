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Із пікантним акцентом: американська акторка у сукні з сексуальним декольте прийшла на захід

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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782
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Із пікантним акцентом: американська акторка у сукні з сексуальним декольте прийшла на захід

Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

Глоя Бейлі любить носити вбрання, які підкреслюють її спокусливий бюст.

Глоя Бейлі відвідала бранч Culture Creators Innovators and Leaders Awards, організованний Netflix Strong Black Lead у Беверлі-Гіллз.

Для такої події акторка обрала довгу різнокольорову сукню з галтером і пікантним акцентом. Вбрання мало рюші з чорними паєтками і відверту зону декольте, яке чудово підкреслило її сексуальний бюст.

Глоя Бейлі / © Getty Images
Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

Аутфіт Глоя доповнила довгими чорними рукавичками, зачіскою з афроамериканськими кісками, довгими сережками і каблучками з масивним камінням.

Нагадаємо, Глоя Бейлі на прем'єру телесеріалу жахів "Рій" прийшла у цікавій сірій шкіряній сукні з гострими плечами, на блискавці, з ремінцем на шиї і з широким поясом із масивною пряжкою внизу.

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Дата публікації
Перегляди
782
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