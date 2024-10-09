З пікантним акцентом: американська акторка в оксамитовому вбранні блиснула оголеними грудьми

Американська акторка Тараджі Генсон відвідала церемонію нагородження премії журналу Glamour "Жінка року", яка відбулася у Нью-Йорку. Вона отримала нагороду за досягнення в акторській майстерності та підприємницьку діяльність.

На червоній доріжці зірка продемонструвала пікантний аутфіт. На ній було чорне оксамитове вбрання з колекції осінь-зима 2024 бренду Schiaparelli. Воно складалося зі спідниці з високим посадженням і золотим ланцюжком та накидки з прорізами для рук, яка переходила у шлейф.

Тараджі Генсон / Фото: Associated Press

Під накидкою на Тараджі не було бюстгальтера, тож вона виблискувала частиною оголених грудей.

Тараджі Генсон / Фото: Associated Press

Аутфіт Генсон доповнила цікавими чорними босоніжками з золотими носками у вигляді пальців з чорним педикюром.

Акторка зробила стильне укладання, макіяж із чорними стрілками і довгий блискучий манікюр. У вухах у неї були цікаві сережки у вигляді золотої спіралі з перлинами.

Тараджі Генсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Тараджі Генсон на церемонії нагородження BET Awards 2024 у Лос-Анджелесі позувала в золотій довгій сукні по фігурі з бретельками-ланцюгами від бренду Balmain.

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