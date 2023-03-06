Із пікантним декольте і оголеним животом: американська співачка прийшла на фестиваль у золотій мінісукні

37-річна Жанель Моне обрала для свого виходу кокетливий аутфіт.

Восьмиразова володарка "Греммі" Жанель Моне стала гостею фестивалю American Black Film, який відбувся у Західному Голлівуді, Каліфорнія.

Для своєї появи артистка обрала спокусливий образ. Вона одягла екстравагантну асиметричну золоту мінісукню від бренду Gaurav Gupta, яка мала пікантне декольте і оголений живіт.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

У цьому вбранні Жанель продемонструвала плаский живіт і стрункі ноги.

Сукню вона скомбінувала з чорними босоніжками зі стразами і на шпильках. Лук Моне доповнила високим пучком, макіяжем із акцентом на очах, довгими сережками і золотими каблучками.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на фестивалі також побувала Керрі Вашингтон. Вона з'явилася у червоній сукні від бренду Marc Bouwer, у якій у 1996 році виступила легендарна Вітні Г'юстон.

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