Із пікантним декольте і оголеною спиною: британська модель у салатовій сукні з'явилася на прем'єрі фільму

Єва Апіо у яскравому луку відвідала кінопрем'єру.
У Лондоні відбулася прем'єра фільму "Крід III: Спадок Роккі Бальбоа", яку відвідала британська модель Єва Апіо.
На червоній доріжці вона постала у салатовій сукні максі на тонких бретельках, із драпуванням і пікантним декольте.
Єва також із задоволенням продемонструвала фотографам оголену спину і пишні сідниці.
Аутфіт Апіо доповнила білими босоніжками, довгими сережками і намистом із зелено-салатовим камінням і білим манікюром. У макіяжі манекенниця зробила акцент на пишних віях. Гладка і ультракоротка стрижка піксі завершила образ Єви.
Про фільм:
"Крід III: Спадок Роккі Бальбоа" – це режисерський дебют актора Майкла Б. Джордана та одночасно його повернення до ролі Адоніса Кріда у третій частині франшизи.
Досягнувши вершин у світі боксу, Адоніс Крід стає успішним і в кар’єрі, і в сімейному житті. Деміен, друг дитинства Адоніса, був справжнім генієм боксу в свої юнацькі роки. Тепер він повертається після тривалого ув‘язнення і прагне довести, що його місце – на рингу.
Але зустріч колишніх друзів завершиться не просто боєм. Щоб перемогти, Адоніс повинен поставити на карту власне майбутнє, натомість Деміену втрачати нічого.
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