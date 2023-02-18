Із пікантним декольте і оголеною спиною: британська модель у салатовій сукні з'явилася на прем'єрі фільму

У Лондоні відбулася прем'єра фільму "Крід III: Спадок Роккі Бальбоа", яку відвідала британська модель Єва Апіо.

На червоній доріжці вона постала у салатовій сукні максі на тонких бретельках, із драпуванням і пікантним декольте.

Єва Апіо / Фото: Associated Press

Єва також із задоволенням продемонструвала фотографам оголену спину і пишні сідниці.

Єва Апіо / Фото: Associated Press

Аутфіт Апіо доповнила білими босоніжками, довгими сережками і намистом із зелено-салатовим камінням і білим манікюром. У макіяжі манекенниця зробила акцент на пишних віях. Гладка і ультракоротка стрижка піксі завершила образ Єви.

Єва Апіо / Фото: Associated Press

Про фільм:

"Крід III: Спадок Роккі Бальбоа" – це режисерський дебют актора Майкла Б. Джордана та одночасно його повернення до ролі Адоніса Кріда у третій частині франшизи.

Досягнувши вершин у світі боксу, Адоніс Крід стає успішним і в кар’єрі, і в сімейному житті. Деміен, друг дитинства Адоніса, був справжнім генієм боксу в свої юнацькі роки. Тепер він повертається після тривалого ув‘язнення і прагне довести, що його місце – на рингу.

Але зустріч колишніх друзів завершиться не просто боєм. Щоб перемогти, Адоніс повинен поставити на карту власне майбутнє, натомість Деміену втрачати нічого.

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