Із пишним декольте і леопардовим клатчем: зірка фільму "Чорна пантера" на червоній доріжці

Зірка фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди"- 64-річна Анджела Бассетт – відвідала церемонію вручення премії Critics' Choice Awards у Лос-Анджелесі. Вона мала неймовірний вигляд.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка постала в елегантному образі. На ній була чорна оксамитова сукня без бретельок від Christian Siriano з рюшами і шлейфом. Головний акцент в її аутфіті був на пишному спокусливому декольте.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Лук Бассетт доповнила леопардовим клатчем, золотим широким чокером, сережками-кільцями, браслетом і каблучками. Знаменитість зробила акуратну зачіску і макіяж смокіайс.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Анджела отримала нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" за роль у фільмі "Чорна пантера".

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