Із пишним декольте і непристойним жестом на вусі: зірка реаліті привернула до себе увагу папараці

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила зірка п’ятого сезону американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Челсі Лазкані.

Красуня продемонструвала спокусливий аутфіт. Вона була одягнена у чорну сукню максі від Alaia з поясом із назвою бренду, яка добре облягала її струнку фігуру. Головний акцент у її аутфіті був на відвертому декольте, яке підкреслило її пишний сексуальний бюст.

Челсі Лазкані / Фото: Getty Images

Вбрання Лазкані скомбінувала з чорними лакованими туфлями на дуже високій платформі і підборах та сірою стьобаною сумкою від Chanel.

Челсі зробила акуратне укладання, макіяж із персиковими тінями і прикрасила одне вухо масивною сережкою кольору металік у вигляді непристойного жесту – середнього пальця. Довгий французький манікюр завершив лук зірки реаліті.

Нагадаємо, а інша зірка реалітішоу Selling Sunset – Крішелл Стаус – на премію Emmy Awards 2024 прийшла у червоній довгій сукні на одне плече від бренду Christian Siriano з драпуванням і високим розрізом до стегна.

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