Із платиновим волоссям і в ботфортах на шпильках: американський артист у провокаційному луці вийшов на прогулянку

Із платиновим волоссям і в ботфортах на шпильках: американський артист у провокаційному луці вийшов на прогулянку

Зараз все більше чоловіків надягають жіночі вбрання, в яких з радістю відвідують івенти, червоні доріжки, і на прогулянку виходять.

Останнім часом у світі спостерігається тренд серед чоловіків — надягати на заходи жіночі речі. У такому образі чоловіча половина людства точно опиняється у центрі уваги будь-якого івенту.

Деяким чоловікам так подобаються сукні, спідниці, блузки і підбори, що вони навіть на прогулянку обирають жіночі луки.

Ось, наприклад, вчора, 16 вересня, в Лос-Анджелесі папараці заскочили американського артиста, модель і зірку телебачення — Даніеля ДіКрішіо, який продемонстрував провокаційний образ total black.

Даніель ДіКрішіо / Getty Images

На ньому був піджак на зав'язках, під який він не став нічого надягати, тому виблискував на камери оголеним торсом.

Верх ДіКрішіо поєднав з мінішортами і фатиновим шлейфом ззаду, який він з радістю розсовував по боках руками.

Даніель ДіКрішіо / Getty Images

Свій ефектний образ Даніель доповнив високими ботфортами на шпильках і довгим платиновим волоссям, яке розвівалося на вітрі.

Нагадаємо, на червоній доріжці Met Gala багато чоловіків з'явилися у жіночому вбранні. Вони з радістю демонстрували фотографам свої жіночні аутфіти.

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Чоловіки у жіночому одязі (16 фото)

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