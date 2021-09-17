Із платиновим волоссям і в ботфортах на шпильках: американський артист у провокаційному луці вийшов на прогулянку

Зараз все більше чоловіків надягають жіночі вбрання, в яких з радістю відвідують івенти, червоні доріжки, і на прогулянку виходять.
Останнім часом у світі спостерігається тренд серед чоловіків — надягати на заходи жіночі речі. У такому образі чоловіча половина людства точно опиняється у центрі уваги будь-якого івенту.
Деяким чоловікам так подобаються сукні, спідниці, блузки і підбори, що вони навіть на прогулянку обирають жіночі луки.
Ось, наприклад, вчора, 16 вересня, в Лос-Анджелесі папараці заскочили американського артиста, модель і зірку телебачення — Даніеля ДіКрішіо, який продемонстрував провокаційний образ total black.
На ньому був піджак на зав'язках, під який він не став нічого надягати, тому виблискував на камери оголеним торсом.
Верх ДіКрішіо поєднав з мінішортами і фатиновим шлейфом ззаду, який він з радістю розсовував по боках руками.
Свій ефектний образ Даніель доповнив високими ботфортами на шпильках і довгим платиновим волоссям, яке розвівалося на вітрі.
Нагадаємо, на червоній доріжці Met Gala багато чоловіків з'явилися у жіночому вбранні. Вони з радістю демонстрували фотографам свої жіночні аутфіти.
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