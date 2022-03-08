Із прапором України в руках: "Міс Україна Всесвіт-2014" на мітингу в Монако

Зірка показала, як відбувався мітинг в Монако.
Ювелірна дизайнерка, модель і переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2014" Ганна Андрес вже давно мешкає з родиною в Монако. Днями у місті відбувся мітинг на підтримку України, який вона відвідала.
Ганна вийшла на площу з прапором у руках та показала кілька фото із мітингу на своїй сторінці в Instagram.
"Моя хоробра Україно. ВЕСЬ СВІТ з тобою!", - написала дівчина.
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