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- Шоу-бізнес
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Із прапором України на грудях: відома акторка продемонструвала підтримку на прем'єрі
Зірка лаконічно висловила підтримку нашій країні.
49-річна американська акторка Джуді Грір, відома як зірка ромкомів та комедій, відвідала прем’єру серіалу Stick у Лос-Анджелесі. На заході вона з’явилася в білому штанному костюмі в стилі оверсайз, який носила в поєднанні з чорним топом і туфлями.
Образ Джуді доповнила прикрасами з камінням, волосся зібрала в низький хвіст, а на її обличчі був лаконічний макіяж. Але головним доповненням вбрання став пін у вигляді прапора України, який акторка носила на грудях.
Джуді зіграла у цьому новому шоу разом з актором Овеном Вілсоном. Серіал розповідатиме про давно забутого професійного гравця в гольф.