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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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100
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Із прапором України на грудях: відома акторка продемонструвала підтримку на прем'єрі

Зірка лаконічно висловила підтримку нашій країні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джуді Грір

Джуді Грір / © Associated Press

49-річна американська акторка Джуді Грір, відома як зірка ромкомів та комедій, відвідала прем’єру серіалу Stick у Лос-Анджелесі. На заході вона з’явилася в білому штанному костюмі в стилі оверсайз, який носила в поєднанні з чорним топом і туфлями.

Джуді Грір / © Associated Press

Джуді Грір / © Associated Press

Образ Джуді доповнила прикрасами з камінням, волосся зібрала в низький хвіст, а на її обличчі був лаконічний макіяж. Але головним доповненням вбрання став пін у вигляді прапора України, який акторка носила на грудях.

Джуді Грір / © Associated Press

Джуді Грір / © Associated Press

Джуді зіграла у цьому новому шоу разом з актором Овеном Вілсоном. Серіал розповідатиме про давно забутого професійного гравця в гольф.

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Дата публікації
Кількість переглядів
100
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