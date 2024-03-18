Із провокаційним акцентом ззаду: іспанська інфлюенсерка продемонструвала оголені сідниці на червоній доріжці

Знаменитості, щоб привернути до себе увагу, одягають на заходи відверті вбрання.

У Мадриді відбулася церемонія нагородження премії Idolo Awards 2024. На червоній доріжці цього вечора було чимало зіркових красунь та нашу увагу привернула 42-річна іспанська інфлюенсерка Ангела Розас Сайс. Жінка з'явилася там у провокаційному луку.

На ній була червона сукня на тонких бретельках і зі шлейфом, головний акцент у якій був на шнурівці ззаду по всій довжині вбрання. Через цю шнурівку Ангела продемонструвала свої оголені сідниці і червоні стринги.

Ангела Розас Сайс / Фото: Getty Images

Сайс навіть відео зняла для свого Instagram, де похизувалася спокусливим аутфітом і сексуальною п'ятою точкою зокрема.

Свій образ вона доповнила діамантово-смарагдовими сережками, макіяжем смокі-айс і косами, які прикрасила червоними трояндами.

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