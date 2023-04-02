Із пташками на бюстгальтері і шлейфом із вишивкою: Зендея у казковому образі з'явилася на заході в Індії

Зендея відвідала відкриття культурного центру Ніти Мукеш Амбані у Мумбаї.

Зендея / Фото: Associated Press

На заході акторка постала у темно-синій сукні, прикрашеній паєтками і стразами, від бренду Rahul Mishra. Вбрання мало бюстгальтер, декорований золотистими пташками з бісеру та пір'ям, і довгу прозору тканину, яка імітувала сарі, що переходило у шлейф із вишити квітами, птахами і тваринами.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея зробила елегантний низький пучок і макіяж у блискучій палітрі. Вона доповнила лук срібними сережками, блискучим золотисто-срібним браслетом у вигляді змії і каблучкою із сапфіром. Образ вийшов казковим.

Зендея / Фото: Associated Press

На івенті побував також і бойфренд акторки – Том Голланд, але на червону доріжку вони вийшли по одинці. Зірка фільму "Людина-павук" був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, чорний метелик і лаковані туфлі.

Том Голланд / Фото: Associated Press

На відкритті культурного центру з'явилася і Пенелопа Крус. Вона сяяла у чарівному ніжно-рожевій сукні максі від бренду Tamara Ralph зі шлейфом, прикрашеній пір'ям.

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