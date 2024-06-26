Із розкішною прикрасою замість бюстгальтера: Лілі Коллінз у пікантному луку з'явилася на прем'єрі трилер-горору "МаХХХін"

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра трилер-горору "МаХХХін", яку відвідала Лілі Коллінз.

На червоній доріжці легендарного TCL китайського театру акторка з'явилася в ефектному і пікантному образі водночас від бренду Schiaparelli.

На ній був стильний костюм небесно-блакитного кольору. Він складався з асиметричної спідниці з драпуванням та розрізом і подовженого жакета з ґудзиком у вигляді золотого замка та цікавими ґудзиками на рукавах.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Жакет зірка одягла на голе тіло. Замість бюстгальтера Лілі обрала розкішну прикрасу із золотими ланцюгами, камінням і зображенням очей.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Вбрання Коллінз поєднала із золотими босоніжками на шпильках. У неї був макіяж із довгими віями, елегантні золоті сережки, золоті каблучки і ніжний манікюр. А ще красуня продемонструвала на заході нову стрижку і колір волосся – боб-каре відтінку еспресо.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Про фільм:

Події стрічки "МаXXXін" розгортаються в середині 1980-х. Головна героїня Максін Мінкс (Міа Гот) – акторка "фільмів для дорослих", яка мріє стати зіркою справжнього, а не "дорослого" кіно. І ця мрія вже майже здійснилася, адже дівчина отримала свою першу головну роль у горорі. Та раптом саме її життя перетворюється на горор, оскільки на Максін розпочинає полювання загадковий маніяк-убивця на прізвисько "Нічний ловець", який переслідує молодих акторок по всьому Лос-Анджелесу. Окрім безпосередньої загрози її життю, переслідувач може також викрити зловісне минуле Максін і цим цілковито знищити її кар’єру в Голлівуді. Тож на що ж вона здатна піти, щоб захистити себе і свій шанс на омріяну славу?

В український прокат фільм виходить 4 липня.

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