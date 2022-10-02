Із розрізом до стегна: американська акторка в асиметричній сукні показала стрункі ноги

30-річна Шейлін Вудлі у вбранні від Monot прийшла на показ цього бренду.

Серед зіркових красунь на модному показі бренду Monot, який відбувся в межах Паризького тижня моди, була американська акторка і модель Шейлін Вудлі.

Вона постала на фешнівенті у чорній обтислій асиметричній сукні від Monot із сексуальним високим розрізом до стегна, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Шейлін Вудлі / Фото: Getty Images

Вбрання Шейлін скомбінувала із замшевими туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала у низький хвіст, зробила макіяж із акцентом на довгих віях, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками, а пальці - каблучками з камінням.

Нагадаємо, а співачка Doja Cat викликала фурор на показі Monot своїм епатажним образом. На ній була чорна сукня від Monot, яка складася із спідниці міді і смужок на тулубі, одна з яких прикривала її груди. На руках зірки були намальовані чорні довгі рукавички, які переходили у довгі гострі кігті. Обличчя співачки було розмальоване артмаскою біло-блакитного кольору.

Doja Cat / Фото: Getty Images

Читайте також: