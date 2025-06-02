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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Із розстебнутою ширінькою: зірка TikTok привернула до себе увагу на Тижні плавання у Маямі

Іззі Дарнелл у червоному купальнику і джинсових мінішортах з'явилася у Маямі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іззі Дарнелл

Іззі Дарнелл / © Getty Images

До об’єктивів папараці під час Тижня плавання у Маямі потрапила зірка TikTok — Іззі Дарнелл. Дівчина привернула увагу своїм пікантним луком.

Вона була одягнена у сексуальний червоний купальник з ліфом із американською проймою і золотим ланцюжком. На Іззі також були джинсові мінішорти із розстебнутою ширінькою.

Іззі Дарнелл / © Getty Images

Іззі Дарнелл / © Getty Images

Свій лук дівчина доповнила золотистими босоніжками-гладіаторами на шпильках, а також солом’яною сумкою зі шкіряними коричневими ручками.

Дарнелл уклала своє біляве волосся у локони, зробила макіяж із персиковими рум’янами, молочний манікюр і завершила аутфіт лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, зірка соцмереж Евіта Скочча продемонструвала пляжний лук у найромантичнішому купальнику цього літа.

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