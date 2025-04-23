Із розстебнутими ґудзиками: акторка Сара Гайленд блиснула бюстгальтером на вулицях Нью-Йорка

Сара Гайленд / © Getty Images

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До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила зірка телесеріалу "Американська сімейка" Сара Гайленд. Акторка йшла на церемонію вручення нагород Drama League Awards, яка відбувалася у Нью-Йоркській публічній бібліотеці сценічних мистецтв у Лінкольн-центрі.

Для свого виходу Сара обрала блакитне вбрання. На ній була мініспідниця і жакет оверсайз, прикрашений флористичною вишивкою з каміння. Верхні ґудзики жакету Гайленд розстебнула і засвітила під ним білий бюстгальтер.

© Getty Images

Аутфіт зірка доповнила босоніжками кольору металік і срібною мерехтливою сумкою з ручкою-ланцюжком. У неї було укладання з локонами, макіяж із бежевим блиском на губах і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.

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