Із сексуальним декольте: екс"ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер у жакеті на голе тіло прийшла на показ

Колишній "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер відвідала показ бренду Valentino, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Для своєї появи модель обрала образ total black. На ній був приталений жакет, який вона одягла на голе тіло. Декольте Жозефін мало привабливий вигляд.

Жозефін Скрівер / Фото: Getty Images

Верх Скрівер скомбінувала з обтислими штанями і стильними чоботами з металевою фурнітурою. У руці вона тримала чорну сумку.

Волосся модель зібрала у низький пучок, зробила максимально природний макіяж, злегка нафарбувавши вії, і прикрасила шию широким металевим ланцюгом.

Нагадаємо, минулого сезону на Тижні моди у Парижі Жозефін з'явилася у білому топі-бюстьє з декольте у формі серця, розшитому стразами, штанях-кльош і довгому чорному пальті, яке накинула на плечі.

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