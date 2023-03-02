Із сексуальним декольте: екс"ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер у жакеті на голе тіло прийшла на показ

29-річна данська модель блиснула спокусливим бюстом на Тижні моди.
Колишній "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер відвідала показ бренду Valentino, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
Для своєї появи модель обрала образ total black. На ній був приталений жакет, який вона одягла на голе тіло. Декольте Жозефін мало привабливий вигляд.
Верх Скрівер скомбінувала з обтислими штанями і стильними чоботами з металевою фурнітурою. У руці вона тримала чорну сумку.
Волосся модель зібрала у низький пучок, зробила максимально природний макіяж, злегка нафарбувавши вії, і прикрасила шию широким металевим ланцюгом.
Нагадаємо, минулого сезону на Тижні моди у Парижі Жозефін з'явилася у білому топі-бюстьє з декольте у формі серця, розшитому стразами, штанях-кльош і довгому чорному пальті, яке накинула на плечі.
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