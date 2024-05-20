Із сексуальним декольте і насиченим макіяжем: Тайра Бенкс на вечірці у Нью-Йорку

Тайра Бенкс стала гостею вечірки з нагоди презентації нової колекції купальників Sports Illustrated Swimsuit Issue у Нью-Йорку.

На паті вона з'явилася в елегантному чорному костюмі, який складався з обтислих штанів і двобортного жакета з атласними фіолетовими лацканами і фіолетовими ґудзиками. Взута знаменитість була у чорні лаковані гостроносі туфлі.

Тайра Бенкс / Фото: Associated Press

Головний акцент в її аутфіті був на пишному і сексуальному декольте.

Тайра Бенкс / Фото: Associated Press

Бенкс зробила об'ємне укладання з локонами і насичений макіяж очей. Модель вирішила обійтися без аксесуарів, щоб не відволікати уваги від свого бюсту.

Тайра Бенкс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Тайра Бенкс потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі. На ній були чорні лосини зі шкіряними вставками від Alo Yoga, блейзер, футболка з принтом і кросівки-снікери.

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