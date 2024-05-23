Із сексуальним декольте і розкішним кольє: Єва Грін в оксамитовій сукні позувала на вечірці

43-річна французька акторка у пікантному образі total black побувала на заході від Chopard.

Єва Грін стала гостею вечірки "Одного разу у казці", організованої брендом Chopard у межах Каннського кінофестивалю.

Акторка мала чарівний вигляд у чорній оксамитовій сукні з глибоким декольте і невеликим шлейфом, яка чудово обтискала її струнку фігуру. Під сукнею на ній було прозоре боді, усипане стразами, крізь яке вона продемонструвала пишні і сексуальні груди.

Єва Грін / Фото: Associated Press

Ефектності луку додало розкішне діамантове кольє та елегантні сережки. Єва зробила об'ємне укладання з локонами на один бік, денний макіяж і чорний манікюр.

Єва Грін / Фото: Associated Press

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