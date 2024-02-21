Із сексуальним декольте і розрізом до стегна: відвертий образ зірки реаліті на премії

Емма Ернан у вечірній сукні мала просто розкішний вигляд.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram серію знімків, на яких вона продемонструвала свій розкішний образ із церемонії нагородження People's Choice Awards.

Красуня обрала для своєї появи вечірню напівпрозору сукню з блискітками до підлоги від бренду MINNA Fashion.

Емма Ернан/Instagram

Вбрання мало оголені плечі, глибоке декольте, яке підкреслило її пишні і сексуальні груди, і розріз до стегна, який дозволив їй похизуватися стрункими ногами.

Емма Ернан/Instagram

Аутфіт Емма доповнила чорними босоніжками на високій платформі і шпильках.

Емма Ернан/Instagram

Ернан зробила хвилясте укладання, насичений макіяж із пишними накладними віями, підкресливши очі чорним олівцем. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, а руку – браслетом і каблучками. Червоний манікюр завершив лук знаменитості.

Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, Емма Ернан у джинсовому корсеті і мініспідниці прогулялася Лос-Анджелесом.

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