Із сексуальним декольте і у мініспідниці з принтом "зебра": провокаційний лук американської порноакторки

Папараці заскочили зірку фільмів для дорослих Ембер Лінн на вулицях Лос-Анджелеса.

Порноакторка, як завжди мала, ефектний відвертий лук. На ній був чорний двобортний жакет, чорне бюстьє, яке чудово підкреслило її пишне декольте, та мініспідниця з принтом "зебра", розшита паєтками.

Ембер Лінн / Фото: Getty Images

Вбрання Ембер доповнила чорними замшевими туфлями. Шию вона прикрасила золотими ланцюжками і намистом з камінням та великим хрестом.

Волосся вона розпустила, зробила насичений вечірній макіяж і завершила образ червоним довгим манікюром.

Нагадаємо, минулого разу Лінн потрапила в об'єктиви фотографів у чорній мінісукні з американською пройомою і шнурівками по боках, яка ідеально підкреслила її звабливу фігуру.

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