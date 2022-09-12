Із сердечками на сосках: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Демі Роуз опублікувала в Instagram новий відвертий образ, в якому її навіть не одразу й впізнаєш.

По-перше, модель постала з білим волоссям, заплівши кілька кісок, а, по-друге, вона висвітлила брови, що, до речі, зараз в тренді.

Демі одягла чорний бюстгальтер у вигляді сердець зі стразами, які ледь прикривали її соски.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Вона великим планом показала на камеру своє сексуальне декольте.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Сміливий лук Роуз доповнила колготами в сітку з вирізом спереду та чорними довгими рукавичками.

Нагадаємо, раніше Демі у блідо-рожевому купальнику похизувалася сексуальними пишними сідницями.

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