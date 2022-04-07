Із синьо-жовтим прапором: художниця Марина Абрамович знову підтримала Україну

Художниця активно підтримує нашу країну.

Американська художниця сербського походження Марина Абрамович 6 квітня відповіла на запитання журналістів на пресконференції в Берліні, яка була присвячена її оперному проєкту "7 смертей Марії Каллас". Перед камерами художниця з'явилася у чорному образі, а на комір блузи прикріпила маленький значок у вигляді прапора України.

Марина Абрамович / Getty Images

Абрамович від початку повномасштабної війни в Україні активно підтримує нашу країну. Вона відкрито виступила з критикою Путіна, назвавши його новим Гітлером, а також оголосила, що відтворить перформанс "У присутності художника" на підтримку жертв війни.

Марина Абрамович / Getty Images

А ось щодо проєкту "7 смертей Марії Каллас", то він розповість вигадану історію про життя оперної співачки, але багато в чому засновану на її романі з Аристотелем Онассісом — грецьким мільярдером, який згодом її покинув заради Джекі Кеннеді. Цікаво, що костюми для опери Марини Абрамович зробив бренд Burberry під керівництвом креативного директора бренду Рікардо Тіші.

Читайте також: