Із синьо-жовтим прапором на грудях: французька акторка висловила свою підтримку Україні

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, зірки з усього світу висловлюють свою підтримку Україні та з'являються з нашою символікою на різноманітних заходах.
30 травня в Парижі відбулася 33-тя церемонія вручення премії "Мольєра", яка є національною театральною премією Франції. Нагороду у категорії "Найкраща акторка другого плану" здобула Аріан Мур'є.
На червону доріжку та на сцену за нагородою знаменитість вийшла з особливою прикрасою – Аріан намалювала на грудях маленький прапор України. Таким чином, знаменитість висловила свою підтримку нашій країні.
Образ Мур'є також складався із чорного корсетного топу з мереживом та білих довгих штанів. Доповнили вбрання золоті прикраси.
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