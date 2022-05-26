Із синьо-жовтим прапором на грудях: польська режисерка підтримала Україну в Каннах

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Польська письменниця та режисерка Агнешка Смочинська відвідала показ фільму "Невинний", який показували в межах 75-го Каннського кінофестивалю у Франції. Компанію їй на доріжці склала британська акторка Летіша Райт.

На червоній доріжці Агнешка з'явилася в чорному вбранні, що складалося з жилетки та чорних широких штанів. Суворий образ вона доповнила лише синьо-жовтим значком на грудях – прапора України, а також синього прапора ЄС.

Агнешка Смочинська та Летиша Райт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також свою підтримку висловив і 36-річний польський актор Матеуш Косьцюкевич. Він також прийшов на кінофестиваль з українським прапором на грудях у вигляді стрічки.

Матеуш Косьцюкевич / Фото: Getty Images

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