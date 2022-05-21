Із синьо-жовтим прапором на грудях: польський актор підтримав Україну у Каннах

36-річний польський актор Матеуш Косьцюкевич став одним із гостей Канського кінофестивалю, який зараз триває у Франції. Разом із колегами він відвідав прем'єру картини "Ео".
Матеуш став однією з небагатьох іноземних зірок, які відкрито підтримали нашу країну на цьому міжнародному кінофестивалі – актор прикрасив піджак свого костюма маленькою синьо-жовтою стрічкою, яка повторювала кольори українського прапора. У такий спосіб актор висловив свою підтримку.
Зазначимо, що Польща є однією з тих країн, які допомагають Україні найбільше. Країна привітно прийняла мільйони українців, які змушені були тікати від війни, рятуючи свої сім'ї.
Читайте також:
- У синій сукні та з українською сумкою: гостя Канського кінофестивалю у патріотичному образі на доріжці
- Яка гарна: Тіна Кароль у ніжній сукні-вишиванці з'явилася на Каннському кінофестивалі
- У синьо-жовтому вбранні: гостя Канського кінофестивалю здивувала образом у кольорах прапора України