Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Із синьо-жовтим прапором на грудях: польський актор підтримав Україну у Каннах

Дата публікації
Перегляди
939
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Із синьо-жовтим прапором на грудях: польський актор підтримав Україну у Каннах

Матеуш Косьцюкевич / Фото: Getty Images

36-річний польський актор Матеуш Косьцюкевич став одним із гостей Канського кінофестивалю, який зараз триває у Франції. Разом із колегами він відвідав прем'єру картини "Ео".

Матеуш став однією з небагатьох іноземних зірок, які відкрито підтримали нашу країну на цьому міжнародному кінофестивалі – актор прикрасив піджак свого костюма маленькою синьо-жовтою стрічкою, яка повторювала кольори українського прапора. У такий спосіб актор висловив свою підтримку.

Матеуш Косьцюкевич / © Getty Images
Матеуш Косьцюкевич / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Польща є однією з тих країн, які допомагають Україні найбільше. Країна привітно прийняла мільйони українців, які змушені були тікати від війни, рятуючи свої сім'ї.

Читайте також:

Український кіт Степан отримав нагороду у Каннах

Український кіт Степан отримав нагороду у Каннах
Наступна публікація