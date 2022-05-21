Із синьо-жовтим прапором на грудях: польський актор підтримав Україну у Каннах

36-річний польський актор Матеуш Косьцюкевич став одним із гостей Канського кінофестивалю, який зараз триває у Франції. Разом із колегами він відвідав прем'єру картини "Ео".

Матеуш став однією з небагатьох іноземних зірок, які відкрито підтримали нашу країну на цьому міжнародному кінофестивалі – актор прикрасив піджак свого костюма маленькою синьо-жовтою стрічкою, яка повторювала кольори українського прапора. У такий спосіб актор висловив свою підтримку.

Матеуш Косьцюкевич / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Польща є однією з тих країн, які допомагають Україні найбільше. Країна привітно прийняла мільйони українців, які змушені були тікати від війни, рятуючи свої сім'ї.

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