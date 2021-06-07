Із сивиною у волоссі: Сара Джессіка Паркер прийшла до свого магазину з 11-річною дочкою

Знаменитість не морочитися над своїм вбранням.

Акторка Сара Джесіка Паркер після ролі в серіалі "Секс і місто" отримала негласне звання головної модниці Голлівуду, адже часто з'являлася в кадрі і реальному житті в незвичайних і ефектних образах. Зараз вона працює над продовженням культового шоу і паралельно займається своїм бутиком SJP у Нью-Йорку.

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Мабуть, останнім часом акторка вирішила долучити до бізнесу 11-річну дочку Табіту Бродерік, адже все частіше бере дівчинку з собою до магазину. У неділю, 6 червня, папараці їх сфотографували біля бутика і за роботою.

Сара Джессіка була в сірому сарафані на ґудзиках, а Табіта — в строкатій квітчастій сукні. У акторки через плече висіла сумка-конверт з колекції її бренду, яка представлена в бутику SJP, а взуті мама і дочка були в мюлях Zizi з красивою пряжкою, теж від бренду Паркер. Вартість такої пари 395 доларів.

Сара Джессіка Паркер з дочкою / Getty Images

Але образ Сари Джесіки був, як завжди, трохи з додаванням екстравагантності. Річ у тім, що під свій сарафан вона одягла невідповідну білизну, яку було видно, а також вирішила не підфарбовувати сиве волосся.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

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