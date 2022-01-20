Із собакою на руках: Кріссі Тейген у боді блиснула сексуальним декольте

Із собакою на руках: Кріссі Тейген у боді блиснула сексуальним декольте

Папараці заскочили 36-річну модель у стильному аутфіті.

Кріссі Тейген потрапила до об'єктивів папараці в Лос-Анджелесі, коли виходила зі свого автомобіля.

Знаменитість тримала на руках нового домашнього улюбленця, якого вона із чоловіком Джоном Леджендом нещодавно взяла з притулку для тварин. Тепер собака спить з їхньою 5-річною донькою Луною і охороняє її сон, про що модель повідомила фоловерам в Instagram.

Кріссі Тейген / Instagram Кріссі Тейген

Тейген мала стильний вигляд. На ній були сірі джогери, чорний подовжений жакет і чорне боді з мереживним сексуальним декольте.

Кріссі Тейген / Instagram Кріссі Тейген

Лук Кріссі доповнила чорними замшевими ботильйонами на шпильці. Волосся вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на пишні вії.

Раніше подружжя папараці заскочили під час прогулянки без дітей.

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