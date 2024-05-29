Із солом'яною сумкою та в стильній сукні: 70-річна Крісті Брінклі під прицілом папараці

70-річна акторка та модель Крісті Брінклі — зірка 80-90-х років, яка неодноразово з'являлася на обкладинках Sports Illustrated, потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку.

Жінка була одягнена у темно-синю сукню-сорочку з ґудзиками, довгими рукавами та широким поясом, який зав'язала бантом. З-під кількох розстебнутих ґудзиків вбрання було видно білий мереживний топ.

Доповнила образ модель укладанням з прямим волоссям, макіяжем, червоним манікюром та декількома аксесуарами – яскравими слінгбеками на підборах та величезною плетеною сумкою від Loewe.

Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Образ зірки був простим і невимушеним, а які плетені сумки зараз у тренді, як і з чим їх носити — ми розповідали раніше в матеріалі "Плетена сумка — ідеальний літній аксесуар під будь-який образ".

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