Із сукнею Шерон Стоун стався конфуз на червоній доріжці в Каннах, але акторка трималася гідно

У Каннах триває фестиваль кіно, де зібралося безліч знаменитостей. Вчора з однією з них на червоній доріжці стався невеликий конфуз.
64-річна голлівудська зірка Шерон Стоун вийшла до фотографів перед прем'єрою фільму "Вічно молода" в рамках 75-го Каннського кінофестивалю у синьо-білій сукні на бретельках від Dolce & Gabbana зі шлейфом та доповнивши аутфіт синіми сатиновими босоніжками на високих підборах.
Саме зі шлейфом Стоун і сталася конфузна ситуація. Помічники акторки намагалися допомогти їй зняти цей елемент аутфіту перед фотокамерами на доріжці. І у них це погано виходило. Чоловіки ніяк не могли розібратися із застібками та стрічками на шлейфі, щоб відстебнути його від сукні.
Акторка правда стійко трималася і не нервувала, а коли звільнилася від нього, змогла продовжити граціозно дефілювати.
Нагадаємо, цього року у Каннах багато говорять про Україну. Днями там відбулася прем'єра фільму українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір". Після показу зал аплодував режисерові майже сім хвилин.
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